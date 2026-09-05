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Политика

Американский политолог рассказал, как конфликт на Украине повлиял на НАТО

Миршаймер заявил, что НАТО серьезно пострадало от конфликта на Украине
Thomas Peter/Pool/Reuters

Североатлантический альянс (НАТО) серьезно пострадал в результате украинского конфликта. Об этом заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на своем YouTube-канале.

«В результате этого конфликта НАТО сильно пострадало как организация», — сказал он.

По словам эксперта, альянсу нанесен значительный ущерб, что заметно по стремлению США сокращать свое присутствие в Европе и передавать европейцам более важную роль в управлении альянсом. Миршаймер также усомнился в способности Европы достичь консенсуса по вопросу вступления Украины в НАТО. Он отметил, что с полученным ущербом страна не сможет стать ни частью блока, ни частью ЕС.

До этого директор СВР России Сергей Нарышкин заявлял, что страны Евросоюза практически в «полный рост» участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Глава разведки отметил, что государства ЕС поставляют Киеву оружие, боеприпасы и разведывательную информацию. Россия обнаруживает военнослужащих стран ЕС на поле боя, добавил он.

Депутат британского парламента от правящей Лейбористской партии Дайан Эбботт признала, что заявления о российской угрозе для НАТО являются выдумкой. По ее словам, такие высказывания используются для оправдания полной капитуляции стран альянса перед требованиями Вашингтона об увеличении военных расходов.

Ранее в Кремле напомнили, для чего Россия проводит СВО.

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