Президент США Дональд Трамп, говоря об отсутствии у России планов нападать на страны НАТО, осадил европейскую партию войны и продемонстрировал отказ Вашингтона от «парада солидарности» в Европе с провокацией Берлина. Об этом лава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в своем Telegram-канале.

«Трамп в отличии от брюссельских русофобов видит «хорошие шансы» на завершение украинского конфликта и не стремится поддерживать войну до последнего украинца», — написал он.

До этого Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин не стремится к нападению на страны НАТО. Американский лидер подчеркнул, что разговаривает с Путиным, хорошо его знает и не считает, что тот пойдет на атаку территории альянса.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что Германия обвинила российскую сторону в инциденте с дроном в Лейпциге из-за проблем в экономике.

В ночь на 5 августа в крупном немецком грузовом авиахабе Лейпциг/Галле произошел двойной инцидент с участием беспилотников. 1 сентября правительство Германии обвинило Россию в организации гибридной атаки на аэропорт Лейпцига и приняло решение о закрытии Русского дома в Берлине и генконсульства РФ в Бонне.

Ранее в Европе посоветовали сходить к врачу обвиняющим Россию в инциденте с дроном в Германии.