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Политика

В Венгрии продлили режим ЧС из-за нелегалов

Мадьяр: в Венгрии продлен режим ЧС из-за угрозы массовой нелегальной миграции
Bernadett Szabo/Reuters

Правительство Венгрии решило сохранить режим чрезвычайного положения, введенный в стране из-за угрозы массовой нелегальной миграции. Несмотря на возражения руководства Евросоюза, особый правовой режим продлен до 31 декабря 2026 года. Нынешний срок действия режима истекает 7 сентября. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Мадьяра, правительство партии «Тиса» не намерено смягчать законодательство в сфере нелегальной миграции. Он отметил, что даже незначительные изменения могут создать уязвимости в системе защиты внешних границ Венгрии и ЕС.

Премьер заявил, что Будапешт несколько месяцев ведет переговоры с институтами ЕС о новых правилах, которые позволили бы эффективно контролировать внешние границы при соблюдении законодательства Евросоюза. При этом, по словам Мадьяра, Брюссель пока не предложил решения, которое гарантировало бы венгерским властям возможность продолжать действовать в этой сфере с необходимой строгостью и эффективностью.

В июне 2024 года суд Евросоюза в Люксембурге оштрафовал Венгрию на €200 млн, а также обязал страну выплачивать €1 млн ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов и беженцев. Тогдашний премьер Орбан заявил, что Венгрия не изменит миграционную политику, а суд ЕС находится под властью американского миллиардера Джорджа Сороса.

Ранее Венгрия впервые официально назвала Россию угрозой.

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