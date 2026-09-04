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Политика

В Раде заявили о следственных действиях в офисе Зеленского

Гончаренко: НАБУ проводит следственные действия в офисе Зеленского
НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит следственные действия в офисе президента Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

«НАБУ проводят следственные действия в офисе президента», — говорится в публикации.

Другие подробности не приводятся.

Незадолго до этого стало известно, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) приступили к обыскам в офисе генерального прокурора республики.

Уточняется, что ведомства проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом офиса генпрокурора Украины, причастную к «крышеванию» сети мошеннических кол-центров и легализации имущества.

22 августа бывший премьер-министр республики Николай Азаров рассказал, что Владимир Зеленский распорядился задержать детективов Национального антикоррупционного бюро, которые проводили расследование коррупционных дел в его офисе.

Ранее в ФРГ заявили, что Украина фактически не выполнила реформы в юстиции и борьбе с коррупцией.

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