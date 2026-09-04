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Политика

Путин обсудил с Совбезом профилактику правонарушений среди несовершеннолетних

Путин обсудил с членами СБ профилактику правонарушений среди несовершеннолетних

Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и дополнительные меры по предотвращению подростковой преступности. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня у нас очень важная тема: профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и дополнительные меры по предотвращению подростковой преступности», — уточнил глава государства.

Путин анонсировал доклады главы МВД Владимира Колокольцева и генерального прокурора РФ Александра Гуцана по данной теме.

30 июля детский психолог Ольга Панфилова рассказала, что основой профилактики деструктивного поведения у ребенка должна быть системная работа над отношениями внутри семьи, а не разовые беседы.

По словам специалиста, ребенок, который умеет прямо говорить о собственных чувствах, справляться с приступами гнева и обидой с помощью слов, а не молчаливой ненависти или драки, оказывается значительно устойчивее к плохому влиянию.

Психолог призвала родителей учить детей называть свои эмоции, проживать неудачи и просить других о помощи. Такое поведение является силой, а не слабостью.

Ранее в МВД назвали регионы с высоким уровнем подростковой преступности.

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