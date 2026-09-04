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Политика

Захарова обратилась к Пашиняну цитатой из Булгакова

Захарова отреагировала на слова Пашиняна о военной базе РФ цитатой из Булгакова
Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала произведение Михаила Булгакова «Собачье сердце», комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о военной базе РФ. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Вы мужчина или женщина», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

3 сентября Пашинян заявил, что Армении больше не нужны российские военные. Он сообщил, что Ереван «присутствие 102-й военной базы РФ в Армении не считает жизненной необходимостью». Это заявление прозвучало через несколько часов после слов президента России Владимира Путина о том, что Москва «навязывать никому ничего не будет».

1 сентября Путин провел встречу с премьер-министром Армении. Российский лидер вновь призвал армянского премьера определиться в вопросе вступления республики в ЕС. По его словам, это необходимо сделать как можно быстрее. О чем еще говорил Путин и как на его слова отреагировал Пашинян — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил, почему Пашинян отказывается от референдума о вступлении в ЕС.

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