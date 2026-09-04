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Политика

Трампа уличили в многолетней «просоветской» и «пророссийской» позиции

Политолог Фукуяма: Трамп был просоветским и пророссийским десятилетиями
Сергей Булкин/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп десятилетиями занимал «просоветскую» и «пророссийскую» позицию, поэтому нельзя считать, что он благосклонно относится к Украине. Об этом заявил политолог и философ Фрэнсис Фукуяма, чьи слова приводит Clash Report.

«Трамп был просоветским, а затем пророссийским на протяжении десятилетий. И это странная вещь. Никто на самом деле не понимает, почему это произошло, но это постоянная тема. И я ни на минуту не поверю, что он стал более благосклонно относиться к Украине», – сказал Фукуяма.

По его словам, президент США недоволен тем, что сторонам все еще не удалось прийти к урегулированию. Однако Трамп «не перешел на другую сторону», заявил эксперт.

До этого СМИ писали, что Трамп воспринимает Путина как стратегического партнера, в то время как Зеленский для него является «врагом». В издании обратили внимание, что Трамп обосновывает свою пророссийскую риторику стремлением к «миру на Украине» и нормализации отношений между ядерными сверхдержавами — США и РФ.

Кроме того, бывший член Сената штата Пенсильвания Брюс Маркс высказывал мнение, что Трамп не испытывает теплых чувств к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. В то же время к Путину глава Белого дома проявляет большое уважение.

Ранее Трампа захотели превратить в «русского агента».

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