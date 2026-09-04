Буданов обсудил с поверенным США активизацию переговорного процесса по Украине

Глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов сообщил в Telegram-канале, что обсудил с временным поверенным США на Украине Полом Хьюстоном активизацию переговорного процесса по урегулированию конфликта.

«Обсудили ключевые приоритеты стратегического сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами, а также вопросы активизации переговорного процесса. Подчеркнул решающую роль США в обеспечении справедливого мира и восстановлении безопасности», — говорится в публикации.

4 сентября стало известно, что спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены посетить столицы России и Украины в ближайшие дни. Сначала они посетят Москву, а затем Киев. Ожидается, что визиты состоятся 5 и 6 сентября.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что переговоры по урегулированию конфликта могут активизироваться в ближайшее время, и посоветовал «следить за новостями». В Госдуме не увидели признаков «новой динамики в мирных усилиях» и призвали Киев определиться, что для него важнее, — интересы Украины или Запада.

Ранее экс-нардеп объяснил, почему Зеленский не способен вести мирные переговоры.