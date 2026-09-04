Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в РоссииВЭФ-2026
Политика

Буданов обсудил с поверенным США активизацию переговорного процесса по Украине

Буданов обсудил с поверенным США на Украине активизацию переговорного процесса
Danylo Antoniuk/ZUMA Press Wire

Глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов сообщил в Telegram-канале, что обсудил с временным поверенным США на Украине Полом Хьюстоном активизацию переговорного процесса по урегулированию конфликта.

«Обсудили ключевые приоритеты стратегического сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами, а также вопросы активизации переговорного процесса. Подчеркнул решающую роль США в обеспечении справедливого мира и восстановлении безопасности», — говорится в публикации.

4 сентября стало известно, что спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены посетить столицы России и Украины в ближайшие дни. Сначала они посетят Москву, а затем Киев. Ожидается, что визиты состоятся 5 и 6 сентября.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что переговоры по урегулированию конфликта могут активизироваться в ближайшее время, и посоветовал «следить за новостями». В Госдуме не увидели признаков «новой динамики в мирных усилиях» и призвали Киев определиться, что для него важнее, — интересы Украины или Запада.

Ранее экс-нардеп объяснил, почему Зеленский не способен вести мирные переговоры.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!