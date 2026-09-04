Песков пояснил слова Путина о шансах на урегулирование на Украине

Конкретные предпосылки для мирного урегулирования конфликта на Украине в данный момент отсутствуют. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили у него прокомментировать слова российского лидера Владимира Путина, который сообщил о наличии шансов на урегулирование на Украине. Представители СМИ поинтересовались, случались ли в последнее время какие-либо события, побудившие главу государства выступить с таким заявлением.

«Об этом пока говорить преждевременно. Существует добрая воля американцев, которые готовы продолжать посреднические усилия. Существует наша готовность к переходу в мирный режим урегулирования, в мирный режим достижения наших целей. <...> Это знают в Киеве, это все дает основания говорить, что удастся выйти в режим мирного урегулирования», — отметил представитель Кремля.

В то же время он обратил внимание, что конкретных предпосылок пока нет. Тем не менее работа продолжается, добавил Песков.

3 сентября Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Тогда он заявил, что шансы на урегулирование конфликта между РФ и Украиной есть, но атаки на российские гражданские суда и угрозы авиации мешают мирным переговорам.

Ранее президент РФ высказался о сроках завершения боевых действий.