Алиев поздравил лидера одной страны с рекордом по длительности правления

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил премьера Италии Джорджу Мелони с итальянским рекордом по длительности пребывания на посту. Об этом говорится в Telegram-канале издания «Minval».

«Такой исторический рубеж отражает ее сильное лидерство, политическую решимость и доверие народа Италии», — указал он.

Кроме того, Алиев высоко оценил личную роль Мелони и ее вклад в укрепление партнерства между Италией и Азербайджаном. Он выразил уверенность, что дружба и взаимовыгодное сотрудничество двух стран будут продолжать углубляться и расширяться.

Джорджа Мелони занимает пост премьер-министра Италии с октября 2022 года.

До этого газета Politico писала, что Джорджа Мелони вынуждена оправдываться за свою поддержку Украины на фоне запланированных на 2027 год выборов.

Также газета сообщала, что правительство Мелони планирует провести крупнейшую за три десятилетия реформу законов об охоте, наделив охотников статусом «биорегуляторов». Законопроект вызвал политические споры внутри Италии, а также может спровоцировать серьезный конфликт с Еврокомиссией (ЕК).

Ранее премьер Италии раскритиковала Евросоюз.