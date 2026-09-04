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Политика

В МИД России рассказали, получала ли Москва запросы из ЕС о возобновлении диалога

Замглавы МИД Грушко: Россия не получала запросов от ЕС о возобновлении диалога
Global Look Press

Россия не получала официальных запросов из Европейского союза о возобновлении диалога, несмотря на соответствующие заявления президента Финляндии Александра Стубба. Об этом РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил замглавы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Вообще никаких официальных запросов со стороны Евросоюза не было», — сказал Грушко, отвечая на вопрос о том, были ли со стороны Хельсинки запросы о возобновлении диалога.

До этого в интервью газете Bild президент Финляндии Александр Стубб заявил, что, по его мнению, Россия не прекратит военные действия на Украине «из-за экономического спада». Политик считает, что к этому не приведут «ни инфляция, ни банковский кризис, ни уровень процентных ставок», ни потери солдат.

Он также заявил, что Европе следует возобновить диалог с Россией. По его словам, взаимодействие на политическом уровне должно продолжаться. В том же интервью Стубб усомнился в том, что Россия когда-нибудь захочет напасть на НАТО.

При оценке ситуации политик опирался на данные разведки и учитывал «сдерживающий фактор» НАТО, но не увидел доказательств якобы планируемого РФ нападения.

Ранее политик раскрыл, как финны оценивают курс Стубба в отношении России.

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