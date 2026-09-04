Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в России
Политика

Трамп предрек разрушение одной из стран Евросоюза

Трамп предупредил о возможном разрушении Испании из-за мигрантов
Mark Schiefelbein/AP

Испания может быть разрушена из-за массового притока мигрантов. Об этом в интервью GB News заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, сейчас страна находится под угрозой превращения в развалины. Американский лидер также подверг критике позицию Мадрида в отношении Североатлантического альянса, а также отказ испанской стороны от военных операций США против Ирана.

До этого Трамп заявил, что потребует от европейских стран деньги, которые администрация экс-главы Белого дома Джо Байдена безвозмездно передала Украине. По его словам, речь идет о «сотнях миллиардов долларов». По мнению Трампа, европейские страны могли бы самостоятельно «заплатить за это», если бы их об этом тогда попросили. Ранее он призывал провести расследование расходования этих средств. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сыронизировал, что возвращение денег не станет проблемой для «блестящих европейских лидеров». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал армии европейских стран слабыми.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!