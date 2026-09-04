Трамп предрек разрушение одной из стран Евросоюза

Испания может быть разрушена из-за массового притока мигрантов. Об этом в интервью GB News заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, сейчас страна находится под угрозой превращения в развалины. Американский лидер также подверг критике позицию Мадрида в отношении Североатлантического альянса, а также отказ испанской стороны от военных операций США против Ирана.

До этого Трамп заявил, что потребует от европейских стран деньги, которые администрация экс-главы Белого дома Джо Байдена безвозмездно передала Украине. По его словам, речь идет о «сотнях миллиардов долларов». По мнению Трампа, европейские страны могли бы самостоятельно «заплатить за это», если бы их об этом тогда попросили. Ранее он призывал провести расследование расходования этих средств. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сыронизировал, что возвращение денег не станет проблемой для «блестящих европейских лидеров». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал армии европейских стран слабыми.