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Политика

Еврокомиссия готовит новые визовые ограничения для россиян

Евросоюз готовит адресные визовые ограничения для граждан России
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Евросоюз готовит адресные визовые ограничения для граждан России из-за «враждебных действий». Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, передает The Guardian.

«Мы готовим предложение об адресных ограничительных визовых мерах, направленных, в частности, на устранение рисков безопасности, связанных с враждебными действиями третьих стран», — сказал он.

Ламмерт указал на то, что ЕС уже применял подобные ограничения и в настоящее время отслеживает их выполнение. По его словам, статистика подтверждает эффективность мер: объем выдаваемых виз гражданам РФ сократился с 4 млн до 618 тыс. в 2025 году относительно уровня, предшествовавшего началу конфликта на Украине.

До этого глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что продолжение выдачи туристических виз российским гражданам представляет угрозу для безопасности Европы, и это «должно прекратиться».

Ранее Словакия пообещала продолжить выдачу виз россиянам.

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