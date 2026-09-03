США ввели санкции против внука Рауля Кастро

США ввели санкции против внука экс-президента Кубы Рауля Кастро. Об этом говорится в заявлении министерства финансов Соединенных Штатов Америки.

В санкционный список включили Фиделя Эрнесто Кастро Калиса. Также ограничения введены против Внешнеторгового банка Кубы, компаний Comercial Cupet, Nicarotec, Abapet и Cexni.

В мае США выдвинули обвинение против 94-летнего экс-главы Кубы Рауля Кастро. Речь идет об инциденте 30-летней давности, связанном с американскими самолетами. В 1996 году кубинские истребители сбили самолеты, принадлежавшие организации кубинских эмигрантов. В тот день три самолета организации Brothers to the Rescue — оппозиционной властям Кубы — вошли в воздушное пространство острова и местные военные сбили два воздушных судна из трех.

Правительство Кубы назвало выдвинутые США против Рауля Кастро обвинения «подлой и позорной политической провокацией».

Ранее в России назвали провальными попытки США сфабриковать обвинения против Кастро.