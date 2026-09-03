Новак сообщил, что до НПЗ доведены новые требования пассивной защиты

Требования пассивной защиты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России разработаны и доведены до предприятий. Об этом рассказал на полях Восточного экономического форума вице-премьер РФ Александр Новак, его цитирует РИА Новости.

«С точки зрения защиты нефтеперерабатывающих заводов, пассивной защиты, требования, которые разработало министерство энергетики, согласовало с министерством обороны и другими ведомствами, доведены до предприятий. И предприятия сейчас активно занимаются, в том числе созданием защиты, пассивной защиты в первую очередь, а также, как сказал президент, приобретение необходимого оборудования», — сказал он.

Российские нефтяные компании увеличили расходы на защиту НПЗ от атак беспилотников и вместе с Минобороны разрабатывают новые меры безопасности, заявил вице-премьер Александр Новак. Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень защиты НПЗ значительно вырос, а отремонтировать осталось около 10% пострадавших предприятий. В августе производство бензина на фоне атак снижалось, АИ-92 обновил ценовой рекорд, а власти ограничили экспорт топлива. Что сейчас происходит на топливном рынке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Новак сравнил защиту НПЗ в России и ОАЭ.