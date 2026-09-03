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Политика

«Готов обсуждать»: Пашинян высказался о российской военной базе в Армении

Пашинян: Ереван готов обсуждать сохранение российской военной базы в Армении
Dmitry Astakhov/Sputnik/Government Pool Photo/AP

Ереван готов обсуждать с Москвой сохранение в Армении российской военной базы. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, его слова приводит РИА Новости.

«Если Россия решит вывести базу с территории Республики Армения, мы не будем возражать. Но если они выразят желание остаться, мы готовы и это обсуждать», — сказал он.

При этом премьер Армении заявил, что не видит в этом объекте «жизненной необходимости».

102-я военная база является крупнейшей российской базой за пределами страны. Она находится в Гюмри, на севере Армении. Это единственная российская база в Закавказье. Она была открыта в 1995 году для защиты Армении и региона.

1 сентября президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский лидер вновь призвал армянского премьера определиться в вопросе вступления республики в ЕС. По его словам, это необходимо сделать как можно быстрее. О чем еще говорил Путин и как на его слова отреагировал Пашинян — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков высказался о выгоде Армении от сотрудничества с Россией.

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