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Политика

«Долго не протянет»: Лавров предрек скорый конец существования НАТО

Лавров: НАТО пытается найти причины для существования, но вряд ли долго протянет
Kaan Soyturk/Reuters

Североатлантический альянс вряд ли долго протянет, поскольку не сможет постоянно изобретать новые поводы для продления своего существования. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), пишет ТАСС.

По словам министра, Евросоюз превратился в «откровенно агрессивный антироссийский военный блок» и стал подспорьем НАТО, но «в этом качестве долго не просуществует».

Лавров считает, что альянс после завершения кампании в Афганистане ищет новые причины для продолжения своей деятельности.

«Я не думаю, что они (НАТО — прим. ред.) долго протянут, потому что попытка изобрести новые поводы для продления существования... не может долго продолжаться, она должна когда-то просто выдохнуться», — сказал дипломат.

Он отметил, что сейчас НАТО делает акцент на «возрождение русофобских взглядов» и расширение присутствия в Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии под лозунгом «сдерживания Китая».

Лавров добавил, что такая политика требует значительных расходов, которые в конечном счете отражаются на уровне жизни граждан стран альянса. По его мнению, избиратели со временем могут задать вопрос о целесообразности увеличения трат на милитаризацию с 2% до 5% ВВП.

До этого Лавров заявил, что НАТО усиливает военную активность в непосредственной близости от северных границ России и готовится превратить Арктику в новый фронт сдерживания. Он отметил, что в последние годы в регионе проходят масштабные военные учения стран альянса, что выглядит как «усиленные военные приготовления». Почему Арктика становится настолько важным регионом и к чему может привести противостояние НАТО и России там — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии заявили о крахе НАТО перед Россией.

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