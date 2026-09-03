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Политика

Захарова сравнила обвинения ФРГ против России с «делом Скрипалей»

Захарова: обвинения Германии против России похожи на «дело Скрипалей»
Сергей Гунеев/РИА Новости

Обвинения Германии против России сравнимы с таким же бездоказательным «делом Скрипалей» в Великобритании. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она назвала обвинения со стороны Берлина похожими на историю со Скрипалями, которые «вроде как пострадали, только непонятно от кого, и никто не знает, где они сейчас находятся и почему их никто не ищет».

1 сентября власти ФРГ обвинили Россию в организации «гибридной атаки» на аэропорт Лейпцига и объявили о решении закрыть Русский дом в Берлине и генеральное консульство РФ в Бонне. Германия также инициирует в Евросоюзе создание новых санкционных списков россиян, будет добиваться ужесточения санкций против России, введения контроля за въездом российских граждан и усиления давления на так называемый «теневой флот» РФ.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что Москва даст жесткий ответ на антироссийские действия Германии.

4 марта 2018 года в британском Солсбери произошло отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британские следователи полагают, что причиной стало нервно-паралитическое вещество А234, известное как «Новичок». Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту. Россия отвергает все обвинения.

Ранее Германию предупредили о серьезных последствиях антироссийского курса.

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