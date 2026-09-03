Венгрия не поддерживает ускоренный прием Украины в состав Европейского союза. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал премьер-министр республики Петер Мадьяр.

Глава правительства подчеркнул, что Будапешт выступает против ускоренной процедуры вступления в Евросоюз для какой-либо страны-кандидата. Это вновь было подтверждено в ходе встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

2 сентября со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов сообщалось, что Венгрия снова заблокировала ход переговоров о членстве Украины и Молдавии в Европейском союзе.

В конце июля Венгрия в ходе технических консультаций так же заблокировала начало переговоров по двум пунктам о вступлении Украины в Европейский союз. Речь о пунктах, касающихся интеграции в единый европейский рынок и расширения экономической и социальной политики.

Ранее Орбан призвал власти Венгрии сохранить нейтралитет по Украине.