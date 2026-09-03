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Политика

ФБР расследует ситуацию с появлением в даркнете прав Пита Хегсета

ФБР подтвердило расследование утечки после появления прав Хегсета в даркнете
Evelyn Hockstein/Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило РИА Новости, что расследует предполагаемую утечку данных после появления в даркнете водительских прав главы Пентагона Пита Хегсета.

В бюро подчеркнули, что расследование продолжается.

1 сентября американский журналист Брайан Кребс заявил, что ФБР в Новом Орлеане начало расследование после обнаружения в даркнете базы документов, доступ к которой предлагал сервис Nexus. Среди них оказались водительские права Хегсета, а также самого Кребса.

По данным журналиста, база данных Nexus может быть связана с американской компанией IDScan.net, которая занимается проверкой личности и документов.

До этого сообщалось, что утечка секретной Книги приказов военного министра США (SDOB) выявила серьезные разногласия между американским генералитетом Хегсетом. На фоне публикации документа в Пентагоне разгорелся конфликт. Хегсет и его окружение назвали утечку предательством, тогда как военные настаивают на необходимости учитывать последствия затягивания иранской кампании для обороноспособности США.

Ранее американский чиновник случайно опубликовал секретный ключ доступа к нейросети Илона Маска.

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