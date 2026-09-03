Политолог объяснил, почему на самом деле канцлер ФРГ обвинил Россию в инциденте с БПЛА

Политолог Светов: Мерц обвинил Россию в инциденте с БПЛА ради победы на выборах

Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Россию в причастности к инциденту с БПЛА, чтобы повлиять на результаты предстоящих выборов. Об этом заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов.

По его словам, 6 сентября на земельных выборах в Германии значительную поддержку может получить партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которую в ФРГ часто называют пророссийской. Светов считает, что Мерц нагнетает ситуацию вокруг России, пытаясь повлиять на электоральные настроения немцев, чтобы не допустить победы АдГ.

«Сейчас Мерцем идет раскрутка ситуации, чтобы попытаться как-то повлиять на результаты голосования», — сказал политолог.

Светов связал происходящее с заявлением президента России Владимира Путина о том, что внутренние проблемы Германии пытаются решать за счет внешнеполитической конфронтации. Светов предположил, что Россия ответит симметрично и закроет Генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге.

Эксперт добавил, что рейтинг Мерца продолжает падать, и уже к Рождеству канцлера могут отправить в отставку.

1 сентября власти ФРГ обвинили Россию в организации «гибридной атаки» на аэропорт Лейпцига и объявили о решении закрыть Русский дом в Берлине и генеральное консульство РФ в Бонне. Германия также инициирует в Евросоюзе создание новых санкционных списков россиян, будет добиваться ужесточения санкций против России, введения контроля за въездом российских граждан и усиления давления на так называемый «теневой флот» РФ.

Ранее профессор объяснила желание Мерца обострить отношения с Россией.