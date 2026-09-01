Путин поздравил Жапарова с Днем независимости страны

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости страны, который отмечался 31 августа. Об этом пишет ТАСС.

«Пользуясь случаем, уже в таком близком формате хочу поздравить вас и киргизский народ с отмечавшимся вчера государственным праздником - Днем независимости», — сказал он.

Путин также добавил, что киргизская сторона проделала большую работу по подготовке саммита ШОС.

В Бишкеке завершился юбилейный саммит ШОС, на котором лидеры десяти стран приняли Бишкекскую декларацию и еще 27 документов. Президент РФ Владимир Путин провел серию встреч с лидером КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и другими лидерами, кратко поговорил с Ильхамом Алиевым и принял участие в заседании формате «ШОС плюс». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Си Цзиньпин после встречи с Путиным подчеркнул, что двусторонние отношения Москвы и Пекина будут «только укрепляться», и страны будут «уверенными шагами двигаться вперед к более прекрасному будущему».

Ранее Путин призвал Армению быстрее определиться в вопросе вступления в ЕС.