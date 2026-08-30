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Политика

В России оценили вероятность встречи Путина, Зеленского и Трампа

Политолог Блохин отверг встречу Путина, Зеленского и Трампа в ближайшее время
Reuters/РИА Новости

В ближайшие месяцы президенты Владимир Путин, Владимир Зеленский и Дональд Трамп не проведут встречу для урегулирования конфликта на Украине. Об этом News.ru заявил политолог-американист Константин Блохин, комментируя публикацию Axios о том, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф мог приезжать в Россию для организации мероприятия.

По его словам, исключать такого варианта нельзя, однако в ближайшее время встреча лидеров кажется «маловероятной». Даже при возобновлении переговорного процесса, сначала он будет проходить на уровне дипломатов и экспертов, указал политолог. И когда «почва будет прозондирована» и будет виден «какой-то результат», то только тогда встреча Путина, Зеленского и Трампа станет возможной, подчеркнул Блохин.

Если бы Соединенные Штаты действительно готовились к подобному мероприятию, то шеф ЦРУ провел бы встречу с президентом России, однако таковой не было, также сообщил американист.

Axios со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время секретного визита в Москву предложил провести трехсторонний саммит Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. По данным портала, целью поездки было в том числе выяснить, могут ли российские спецслужбы содействовать возобновлению переговоров по Украине. Сам Трамп ранее назвал визит «почти рутинным», но признал, что из него, «возможно, что-то получится».

Ранее в Совфеде оценили слова Буданова о встрече делегаций России и Украины.

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