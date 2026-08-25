Депутат Слуцкий: Стубб не голубь мира, а типичный ястреб-русофоб

Президент Финляндии Александр Стубб является «ястребом-русофобом», который поддерживает цель «нанесения стратегического поражения России». Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

«Стубб — никакой не голубь мира, он типичный ястреб-русофоб, поддерживающий цели «нанесения стратегического поражения России». Озвучил он ровно то, о чем предпочитают помалкивать на публике лидеры европейской партии войны. Однако на деле все они — пособники террориста номер один Зеленского, поощряющие зверства бандеровцев в отношении россиян», — написал он.

По словам Слуцкого, вовлечение Европы в украинский конфликт на стороне Киева подтверждают как летящие вглубь России британские дроны, так и выданное Украине Францией и Великобританией разрешение на производство дальнобойных ракет Storm Shadow / SCALP. Депутат подчеркнул, что европейские лидеры говорят о мире и своем участии в переговорах, однако в реальности они «сами себе этот путь отрезали».

24 августа Стубб заявил, что удары по складам Wildberries якобы заставят Россию перейти к мирным переговорам, так как это увеличивают экономическую стоимость продолжения конфликта для Москвы.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Стубба «реальным дебилом», «моральным уродом» и «дураком», а также подчеркнул, что уровень его профессиональной подготовки «ниже плинтуса».

Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев отметил, что Стубб своими заявлениями «практически причислил себя к террористам». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что слова Стубба не вызывают ничего, кроме удивления.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Стубба и Бернема о поражении России.