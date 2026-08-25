Пропрезидентская партия «Адилет» стала правящей в Казахстане

В Казахстане партия «Адилет» получила 110 из 145 мандатов в парламенте

Пропрезидентская партия Казахстана «Адилет», созданная в 2026 году, по итогам выборов получила 110 из 145 мест в новом однопалатном парламенте — Курултае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, представленные в ходе заседания Центризбиркома Казахстана.

По информации агентства, в парламент прошли еще четыре партии: «Ауыл» получила 10 мандатов, Respublica — девять мандатов, а «Ак жол» и Общенациональная социал-демократическая партия — по восемь мандатов.

Так, по результатам распределения мандатов «Адилет» обеспечила себе конституционное большинство в Курултае и статус правящей партии.

По итогам выборов в Курултай пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Адилет» набрала 71,17% голосов, «Ауыл» — 6,26%, Respublica — 5,56%, «Ак жол» — 5,21%, а Общенациональная социал-демократическая партия — 5,11%. Народная партия Казахстана и «Байтак» не прошли в парламент, получив менее 5% голосов.

1 июля текущего года в Казахстане вступила в силу новая Конституция, которая была принята по итогам республиканского референдума. Главное изменение — переход от двухпалатного парламента к однопалатному. Теперь все депутаты избираются исключительно по партийным спискам через единый общенациональный округ. Одномандатные округа, которые были восстановлены в 2022 году, решили упразднить.

Ранее Токаева спросили, будет ли он участвовать в президентских выборах в 2029 году.