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Политика

В Британии усомнились в эффективности ракет SCALP для Украины

Аналитик Олифант: чертежи системы Storm Shadow мало чем помогут Зеленскому
Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

Передача Великобританией чертежей баллистической ракеты Storm Shadow/SCALP-EG Украине мало чем поможет Киеву и президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом в статье для газеты Telegraph написал аналитик Роланд Олифант.

«Storm Shadow — это не та ракета, которую ищет Украина. Во-первых, это не уникальная возможность: в ходе украинской кампании по нанесению глубоких и средних ударов также используются крылатые ракеты Flamingo и беспилотники отечественного производства, многие из которых имеют гораздо большую дальность действия, чем Storm Shadow», — отметил он.

По словам Олифанта, решающее значение для Украины имеет противоракетная оборона, и поэтому Киеву «на самом деле» нужна лицензия на производство ракет для системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. А передача чертежей для Storm Shadow/SCALP-EG может быть эффективной только в том случае, если этот шаг побудит президента США Дональда Трампа поделиться этой лицензией с Украиной, подчеркнул аналитик.

24 августа стало известно о том, что Великобритания передаст Украине секретные данные для начала производства ракет Storm Shadow/SCALP-EG на своей территории. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие планы говорят об участии Великобритании в конфликте на стороне Украины.

14 августа премьер Соединенного Королевства Энди Бернем заявил, что Великобритания внесет весомый вклад в укрепление украинского ПВО перед грядущей зимой. Также он пообещал помочь Украине остановить запуск российских ракет.

16 июля агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания хочет начать поставки баллистических ракет Украине в 2027 году, и контракты на их разработку уже подписаны. Начало поставок ожидается не раньше декабря 2027 года.

Ранее Песков раскрыл, как ВС РФ намерены помешать производству британских ракет на Украине.

 
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