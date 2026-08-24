Соединенные Штаты должны сбалансировать нагрузку на оборонную промышленность между Ближним Востоком и Украиной, переложив часть ответственности на Киев. Об этом заявил бывший спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог, чьи слова приводит «Укринформ».

«На Ближнем Востоке идет война. Мы должны сбалансировать то, что мы делаем, сбалансировать нагрузку. И именно над этим ведется работа. Сейчас я хотел бы видеть, чтобы оборонная база на Украине расширилась», – сказал Келлог.

По его словам, Вашингтон «немного медленно расширяет оборонительную базу», и для этого нужно время. Поэтому Келлог назвал хорошим вариантом сценарий, в котором часть «этой ответственности» будет переложена на Украину.

До этого издание «РБК-Украина» писало, что тыловые регионы Украины и Киев ожидает сложная зима, поскольку нет оснований надеяться, что ситуация с ракетами-перехватчиками для ПВО радикально улучшится. Как отмечает издание, сбивать баллистические ракеты ВС РФ «по-прежнему почти нечем, и нет оснований надеяться, что к зиме ситуация радикально улучшится». Как подчеркивают журналисты, также остро стоит проблема и с поиском денег, ведь потребности на 2026-й год все еще не обеспечены.

Ранее в Госдуме заговорили о «ликвидации» руководства Украины.