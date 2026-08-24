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Политика

Пашинян попросил РФ продать железную дорогу ради «исторической возможности»

Пашинян: Армения просит РФ продать концессию на управление ж/д третьей стране
Yannik Photography/Shutterstock/FOTODOM

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Россию продать право управления железными дорогами республики третьей стране. Об этом он заявил в парламенте, представляя программу правительства, передает «Интерфакс».

Он отметил, что в данный момент железные дороги Армении находятся под управлением российской стороны, поэтому Ереван стоит перед угрозой «потери исторической возможности» интегрироваться в международные железнодорожные сети. Армения не может позволить себе потерять эту возможность, подчеркнул премьер.

«Коллег в России просим проявить гибкость и продать право концессии третьей стране, приемлемой для Армении и России», — сказал Пашинян.

С 2008 года ЖД инфраструктурой Армении управляет ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» — стопроцентная дочерняя компания ОАО «РЖД» по концессионному соглашению сроком на 30 лет. Согласно условию управления, дороги остаются собственностью Армении, но переданы в концессию РЖД. Соглашение подписано на 30 лет с правом продления еще на 10.

Ранее Пашинян заявил, что Армения в ближайшее время подаст заявку на вступление в ЕС.

 
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