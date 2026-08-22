Медведев назвал стоящие перед Россией вызовы

Зампред Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал семь главных вызовов, которые стоят перед Россией. Среди них демография, экономика, технологии, рассказал он на Втором этапе XXIII съезда партии «Единая Россия» в Москве, передает РИА Новости.

«Мы определили семь ключевых вызовов, стоящих перед страной. Это демография, кадры, региональное развитие, экономика, технологии, сбережение ценностного и культурного своеобразия нашей Родины и, безусловно, безопасность государства», — сказал он.

Во время своего выступления Медведев обратил внимание на желание стран коллективного Запада «порвать в клочья экономику России», назвав это «мантрой из западной псарни».

По его словам, впервые подобная речь прозвучала из стран Запада в 2014 году (когда Крым присоединился к России по результатам референдума — прим. ред.).

Он подчеркнул, что Россия успешно выдерживает самое мощное за всю свою историю санкционное давление со стороны США и Европы.

Ранее Медведев назвал Украину «фантомной» страной.