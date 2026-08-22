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Политика

Захарова дала совет немцам, потерявшим канцлера Мерца

Захарова посоветовала жителям ФРГ, потерявшим Мерца, заняться своими проблемами
Григорий Сысоев/РИА Новости

Официальный представитель Мария Захарова порекомендовала жителям Германии, которые обеспокоены исчезновением канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заниматься своими проблемами. Об этом дипломат заявила в разговоре с журналистом kp.ru. Александром Гамовым.

Журналист в шутливом тоне задал вопрос, где, по мнению Захаровой, сейчас находится Мерц и предложил помочь Германии в поисках первого лица государства.

«Зато немецкие СМИ ежедневно докладывают немцам о российских руководителях. Поэтому совет один — пусть займутся своими проблемами», — официальный представитель МИД России.

До этого сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже более трех недель держится в тени, игнорируя публичное пространство на фоне глубокого внутреннего кризиса в стране.

При этом чиновники неопределенно отвечают на вопросы о местонахождении Мерца, а его окружение ссылается на запланированный отпуск. Эта пауза, как раз совпадает с периодом предвыборной гонки, в которой прогнозы для партии канцлера неутешительны.

Ранее Дмитриев дал совет Мерцу для повышения его рекордно низкого рейтинга.

 
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