МИД России отреагировал на призыв США уведомлять о ракетных пусках

Инициатива США и еще 40 стран, призывающих все государства уведомлять о пусках межконтинентальных баллистических ракет, ракет подводных лодок и космических носителей не менее чем за сутки, является несостоятельной и сумбурной. Об этом ТАСС заявили в департаменте информации и печати МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве усомнились, что авторы обращения действовали «в духе доброй воли», и указали, что в этом случае они выбрали бы более сдержанный тон.

Дипломаты подчеркнули, что инициаторы, пытаясь прикрыться авторитетом женевской Конференции по разоружению, продемонстрировали неуважение ко «всем странам», а их претензии дискредитируют как авторов, так и подписавшихся под документом.

При этом, как подчеркнули в МИД, Россия не относится к адресатам обращения, поскольку является участником Гаагского кодекса поведения и двусторонних механизмов по обмену уведомлениями, в том числе с США. В ведомстве также добавили, что данное заявление фактически адресовано тем странам, у которых с Вашингтоном и его союзниками нет подобных соглашений.

«Что это за государства — нетрудно понять по тому акценту, который в заявлении сделан на Азиатско-Тихоокеанский регион», — резюмировали в МИД РФ.

Заявление, на которое ссылается российский МИД было опубликовано 12 августа на сайте постоянного представительства США при ООН в Женеве. Документ призывает уведомлять о пусках ракет не менее чем за 24 часа. Отмечается, что испытания боеприпасов, которые способны нести ядерный заряд, без достаточного предварительного уведомления являются опасными и нарушают мир и безопасность в странах, находящихся вблизи мест проведения этих маневров.

Ранее эксперт объяснил требование США к пускам баллистических ракет.