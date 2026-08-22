Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

В Госдуме предложили объявить Туска в розыск за слова о «Северных потоках»

Депутат Шеремет призвал объявить Туска в розыск за оправдание тероризма
Тарас Литвиненко/РИА Новости

На премьер-министра Польши Дональда Туска нужно возбудить уголовное дело об оправдании терроризма и объявить его в международный розыск за слова о подрывах «Северных потоков». Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Считаю, что в отношении Туска нужно возбудить уголовное дело по статье 205.2 Уголовного кодекса России за публичное оправдание терроризма и объявить его в международный розыск», — сказал политик.

По его словам, премьер-министр Польши «своими высказываниями, поставив себя на одну ступеньку с террористами», опозорил себя и страну.

До этого Туск призвал Германию не привлекать к ответственности обвиняемых в подрыве «Северных потоков». По его мнению, стыдиться должны те, кто построил газопровод, а не те, кто вывел его из строя. 19 августа в Хорватии по ордеру ФРГ задержали еще одного подозреваемого — профессионального украинского водолаза, который дважды избегал ареста.

Подрыв «Северного потока» и «Северного потока — 2» произошел 26 сентября 2022 года в Балтийском море. На глубине около 80 метров были повреждены три из четырех ниток магистралей. По данным немецкого следствия, диверсию организовала группа украинских дайверов.

Ранее стало известно, почему Польша оправдывает подрыв «Северных потоков».

 
Теперь вы знаете
ИИ хотят запускать в живых клетках мозга. Поможет ли это машине осознать себя
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!