В Госдуме предложили объявить Туска в розыск за слова о «Северных потоках»

На премьер-министра Польши Дональда Туска нужно возбудить уголовное дело об оправдании терроризма и объявить его в международный розыск за слова о подрывах «Северных потоков». Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Считаю, что в отношении Туска нужно возбудить уголовное дело по статье 205.2 Уголовного кодекса России за публичное оправдание терроризма и объявить его в международный розыск», — сказал политик.

По его словам, премьер-министр Польши «своими высказываниями, поставив себя на одну ступеньку с террористами», опозорил себя и страну.

До этого Туск призвал Германию не привлекать к ответственности обвиняемых в подрыве «Северных потоков». По его мнению, стыдиться должны те, кто построил газопровод, а не те, кто вывел его из строя. 19 августа в Хорватии по ордеру ФРГ задержали еще одного подозреваемого — профессионального украинского водолаза, который дважды избегал ареста.

Подрыв «Северного потока» и «Северного потока — 2» произошел 26 сентября 2022 года в Балтийском море. На глубине около 80 метров были повреждены три из четырех ниток магистралей. По данным немецкого следствия, диверсию организовала группа украинских дайверов.

Ранее стало известно, почему Польша оправдывает подрыв «Северных потоков».