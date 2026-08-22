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Политика

«Стал призраком»: в Германии потеряли канцлера Мерца

РЕН ТВ: канцлер ФРГ Мерц отправился в долгий отпуск на фоне кризиса в стране
Piroschka van de Wouw/Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже более трех недель держится в тени, игнорируя публичное пространство на фоне глубокого внутреннего кризиса в стране. Телеканал РЕН ТВ отмечает, что в последний раз появился перед публикой 29 июля.

Это лето для Германии выдалось неспокойным: из-за аномальной жары обмелели крупнейшие реки страны — Рейн, Эльба и Дунай, а также началась засуха, а также крупнейший пожар в истории Северного Рейна-Вестфалии.

Кроме того, 5 августа в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой. РЕН ТВ напоминает, что после этого глава МВД Александр Добриндт прервал отпуск в Италии, а вот канцлер Мерц провел совет нацбезопасности по телефону.

«Фридрих Мерц сейчас в некотором смысле стал «призраком отпуска». Он отдыхает, но его никто не видит», – отметил немецкий журналист Томас Прекельт.

При этом чиновники неопределенно отвечают на вопросы о местонахождении Мерца, а его окружение ссылается на запланированный отпуск. Эта пауза, как отмечает РЕН ТВ, совпадает с периодом предвыборной гонки, в которой прогнозы для партии канцлера неутешительны.

В июле спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Мерц может повысить свой рейтинг одобрения, если полностью изменит провальный курс своей политики. По его словам, жители Германии недовольны деятельностью канцлера, в связи с чем его рейтинг одобрения опустился до 13%.

Ранее сторонники Мерца обвинили его в невыполнении политических обещаний.

 
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