Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже более трех недель держится в тени, игнорируя публичное пространство на фоне глубокого внутреннего кризиса в стране. Телеканал РЕН ТВ отмечает, что в последний раз появился перед публикой 29 июля.

Это лето для Германии выдалось неспокойным: из-за аномальной жары обмелели крупнейшие реки страны — Рейн, Эльба и Дунай, а также началась засуха, а также крупнейший пожар в истории Северного Рейна-Вестфалии.

Кроме того, 5 августа в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой. РЕН ТВ напоминает, что после этого глава МВД Александр Добриндт прервал отпуск в Италии, а вот канцлер Мерц провел совет нацбезопасности по телефону.

«Фридрих Мерц сейчас в некотором смысле стал «призраком отпуска». Он отдыхает, но его никто не видит», – отметил немецкий журналист Томас Прекельт.

При этом чиновники неопределенно отвечают на вопросы о местонахождении Мерца, а его окружение ссылается на запланированный отпуск. Эта пауза, как отмечает РЕН ТВ, совпадает с периодом предвыборной гонки, в которой прогнозы для партии канцлера неутешительны.

В июле спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Мерц может повысить свой рейтинг одобрения, если полностью изменит провальный курс своей политики. По его словам, жители Германии недовольны деятельностью канцлера, в связи с чем его рейтинг одобрения опустился до 13%.

Ранее сторонники Мерца обвинили его в невыполнении политических обещаний.