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Политика

«Предатель Украины»: Мирошник сказал, кем на самом деле является Зеленский

Мирошник назвал Зеленского «стержнем коррупции» и предателем Украины
Виталий Белоусов/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский является самым большим предателем страны и «стержнем коррупции», поскольку променял свой народ на западные дотации. Об этом и ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Борьба (на Украине) идет исключительно за денежные знаки, продаются жизни людей, уничтожается страна, для которой Зеленский является, наверное, самым большим предателем», — сказал он.

По словам дипломата, Зеленский — это ядро коррупции на Украине, меняя «свою страну и свой народ на какие-то западные дотации, которые так активно рассовывает по карманам».

Кроме того, Мирошник считает, что Зеленский, чтобы удержаться у власти, может пойти на «торги» с командой экс-министра обороны Украины Михаила Федорова. В этой связи «борьба в серпентарии, безусловно, продолжится».

До этого Федоров заявил о системном кризисе управления в стране и необходимости проведения президентских выборов. Бывший министр обороны Украины обратил внимание, что власть предназначена для служения стране, а не самой себе, поэтому государству для восстановления демократического процесса необходима избирательная кампания.

Ранее в США заявили о сложном положении Зеленского.

 
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