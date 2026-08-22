Глава МИД Германии Вадефуль обсудит с Киевом подготовку Украины к зиме

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посетил Украину. Об этом сообщается на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что визит дипломата проходит накануне празднования Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа.

В рамках поездки Вадефуль также планирует обсудить с украинским руководством вопросы военной поддержки вооруженных сил республики и углубление сотрудничества Киева и Берлина в области безопасности.

В МИД ФРГ отметили, что в центре внимания этой поездки — подготовка к предстоящей зиме. Речь идет о предоставлении генераторов, запасных частей и других энергетических технологий, поддержке энергетического сектора Украины, а также мерах по защите критически важной инфраструктуры, говорится в сообщении.

20 августа агентство Bloomberg писало, что Украина может столкнуться с самой суровой зимой за время конфликта с Россией на фоне опустошения запасов ракет для системы противовоздушной обороны.

Ранее глава МИД Германии заявил о желании обсудить с Украиной перестановки в ВСУ.