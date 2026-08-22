Посол РФ исключил визит Папы Римского в Москву

Посол Солтановский: вопрос о визите Папы Римского Льва XIV в Россию не стоит

Посол РФ при Святом престоле Иван Солтановский заявил, что визит Папы Римского Льва XIV в Москву не обсуждается. Его слова приводит ТАСС.

«В настоящий момент вопрос о визите Папы Римского Льва XIV в Россию на повестке дня не стоит», — сказал дипломат.

До этого стало известно, что глава дипломатической службы Ватикана Пол Ричард Галлахер посетит Москву с визитом 25 августа. У него запланирована встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Папа Римский Лев XIV неоднократно призывал к переговорам России и Украины. В мае он заявил, что теория «справедливой войны» — христианское учение из четырех принципов, определяющее условия, при которых война может считаться оправданной, — устарела, а военную силу можно применять только для «самообороны в самом строгом смысле».

Ранее Папа Римский призвал к миру во всем мире.