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Политика

В МИД рассказали о мерах, предпринимаемых для обеспечения выборов в ГД за рубежом

Райдер: МИД РФ примет все меры для безопасности выборов в Госдуму за рубежом
Александр Пирагис/РИА «Новости»

Россия сделает все возможное для обеспечения безопасности избирателей в день выборов в Государственную думу за рубежом. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям, заместитель председателя комиссии МИД России по выборам Максим Райдер.

По его словам, в условиях сокращенного штата сотрудников посольств и консульств РФ это будет непросто, каждому придется работать с удвоенной или даже утроенной нагрузкой.

Также дипломат сообщил, что Россия направила ноты в дипломатические ведомства всех стран с просьбой не допустить демонстраций у посольств в день выборов в Государственную думу в целях безопасности.

Выборы в Государственную думу девятого созыва состоятся с 18 по 20 сентября, в бюллетени войдут кандидаты от 10 политических партий. Элла Памфилова уже заверила, что ЦИК готов к провокациям в ходе голосования. Их вероятность не исключили и в Госдуме.

Ранее кандидата в Госдуму от КПРФ Бондаренко оштрафовали на 1 тысячу рублей.

 
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