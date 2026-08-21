Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин 21 августа проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В середине дня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности», — сказал он.

По словам Пескова, это будет очное совещание. Он добавил, что тему совещания глава российского государства обозначит сам.

Кроме того, в графике президента запланированы несколько встреч непубличного характера.

До этого Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Глава государства поручил принять программу по восстановлению логистических и складских мощностей, атакованных ВСУ, и заранее подготовиться к возвращению участников СВО с передовой. Кроме того, президент оценил состояние российской экономики, обратил внимание на необходимость поддержки регионов и применения современных технологий в социальной сфере.

Ранее Путин рассказал о компетенциях России в ядерной энергетике.