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Политика

В МИД РФ высказались о ситуации с Ормузским проливом

Рябков: даже при успешных переговорах по Ормузскому проливу есть риски эскалации
Виталий Белоусов/РИА Новости

В случае успешного завершения переговоров Омана и Ирана о режиме судоходства в Ормузском проливе все равно остается риск дальнейшей эскалации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью информационному порталу News.ru.

«Сохраняются риски дальнейшей деградации обстановки и эскалации напряженности даже в случае успешного завершения переговоров между Ираном и Оманом о режиме судоходства в Ормузском проливе», — сказал он.

По его словам, текущую ситуацию в Персидском заливе сложно назвать паузой, поскольку стороны регулярно обмениваются ударами, вновь вводятся морские блокады и расширяется состав вовлеченных сторон. Главным фактором такой нестабильности Рябков назвал «отсутствие у сторон уверенности в прочности достигаемых договоренностей после многократного нарушения переговорного процесса».

Иран и Оман ведут переговоры о сделке, заключение которой должно восстановить судоходство через Ормузский пролив. По данным двух источников в регионе, она предусматривает 60-дневное временное соглашение между двумя странами, согласно которому весь поток судов через пролив и в Персидский залив будет проходить по северному маршруту через иранские воды. А весь исходящий трафик через Ормуз и в Аравийское море будет идти по южному маршруту через оманские воды в координации с Ираном.

Ранее Трамп заявил о снижении значимости Ормузского пролива.

 
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