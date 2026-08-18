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Политика

В МИД Сирии заявили о предоставлении МАГАТЭ доступа к ядерному объекту

Сирия предоставила МАГАТЭ доступ к ядерному объекту в Дейр-эз-Зоре
Khalil Ashawi/Reuters

Глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани заявил на пресс-конференции с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, что власти страны по своей инициативе предоставили организации доступ к ядерному объекту в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Сирия предоставила доступ к объекту в Дейр-эз-Зоре спустя более чем 18 лет по собственной инициативе и суверенному решению», — сказал дипломат.

Он добавил, что Дамаск подтверждает, что прозрачность является его собственным выбором, и обязуется укреплять сотрудничество с МАГАТЭ.

9 июля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты снимают с Сирии статус государства — спонсора терроризма. Дипломат подчеркнул, что отмена санкции в отношении ближневосточной страны откроет доступ к международной торговле и инвестициям, даст Сирии шанс на восстановление и откроет новую главу в истории ее народа.

Ранее Сирия и Россия договорились о будущем российских военных баз.

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