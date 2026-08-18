Маск выразил надежду на скорое завершение конфликта между Россией и Украиной

Маск заявил, что надеется на скорый мир на Украине

Американский предприниматель Илон Маск написал в своем аккаунте в соцсети X, что надеется на скорый мир между Россией и Украиной.

«Надеюсь, что скоро наступит мир», — написал Маск.

18 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя публикации о «тихой дипломатии» между Москвой и Вашингтоном, заявил, что дипломатия обычно ведется «по-тихому».

Ушаков добавил, что Кремлю пока нечего заявить по вопросу возможного визита спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По его словам, подобные встречи требуют подготовки.

Также замглавы ГУР Вадим Скибицкий в интервью «РБК-Украина» заявил, что Россия и Украина не достигнут договоренностей и не подпишут мирное соглашение до конца года.

Он утверждает, что Россия будет добиваться поставленных перед собой целей и в первую очередь освобождать от ВСУ оставшуюся часть территории Донбасса.

Ранее в США заявили, что украинцы смирились с потерей территорий.