«Не для войны»: Лукашенко подарили первый белорусский автомат

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили первый автомат белорусского производства, получивший наименование ВСК-100Б. Видеофрагмент опубликован в Telegram-канале «Пур Первого».

Автомат был презентован главе республики во время визита на предприятие по производству продукции военного и гражданского назначения. На табличке к подарку было написано: «Не для войны… Для уверенности в мире!». Лукашенко распорядился разместить еще один экземпляр оружия во Дворце Независимости в Минске.

Президент отдельно отметил, что белорусский автомат был изготовлен в кратчайшие сроки при «демократической диктатуре».

«Молодцы, сделали здорово. Не думаю, что это дороже обошлось, чем кто-то там делал», — сказал он.

До этого Лукашенко заявил, что белорусы не хотят воевать. Он напомнил, что во время Второй мировой войны Белоруссия пережила «неимоверные испытания» и потому сейчас «генетически не приемлет войны». При этом глава государства добавил, что головы перед противником белорусы склонять тоже не намерены. Он отмечал, что если вдруг кто-то решит разговаривать с Белоруссией и смотреть на нее через прицелы оружия, страна ответит.

Ранее Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат «на случай, если враги появятся».