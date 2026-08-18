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Политика

Трамп высказался о ситуации в Ормузском проливе

Трамп: в Ормузском проливе не осталось мин, они извлечены или подорваны
Reuters

В Ормузском проливе не осталось мин, они извлечены или подорваны. Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

«Ормузский пролив открыт и работает. Все установленные в воде мины были убраны или взорваны», — написал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что американская морская блокада в отношении Ирана продолжает действовать в полном объеме.

Дональд Трамп не раз заявлял о притязаниях Соединенных Штатов на Ормузский пролив. 13 августа он сообщил о полном контроле американских военных над водной артерией. Глава Белого дома также открыто говорил о намерении объявить пролив частью США после победы над Ираном.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию тревожит ухудшение отношений между государствами ближневосточного региона в результате иранского конфликта. Вместе с тем он назвал единственно правильным решение приостановить боевые действия между Соединенными Штатами и Ираном.

Ранее Трамп выразил сожаление из-за отказа назвать Ормузский пролив его именем.

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