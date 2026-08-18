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Политика

Американист объяснил, почему Трамп заговорил про КНДР

Политолог Блохин: Трампу нужен диалог с КНДР на фоне поражений на БВ
The Straits Times/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в интервью «Новости Mail» объяснил, какие цели преследует президент США Дональд Трамп, заявляя о возможных переговорах с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Эксперт отметил, что Вашингтон всегда пытался «задушить» Пхеньян, однако теперь, в условиях необходимости победы над более могущественным соперником — Китаем — КНДР может стать инструментом США для демонстрации успеха, особенно на фоне поражений на Ближнем Востоке.

«На иранском направлении пока провал, договоренностей и успехов нет, никакая сделка не прослеживается. Понятно, что Трампу нужна какая-то победа, нужна какая-то сделка», — пояснил Блохин.

К тому же, конфликт с Ираном и диалог с Северной Кореей друг другу не мешают, добавил он.

18 августа Трамп заявил, что Ким Чен Ын ответил на его предложение возобновить прямой диалог. Содержание ответа он не раскрыл, но назвал контакт «очень позитивным». На этом фоне Госдепартамент подтвердил готовность к переговорам с Пхеньяном без предварительных условий, а Пентагон приступил к исполнению распоряжения Трампа о сокращении совместных учений США и Южной Кореи. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Южной Кореи предложил КНДР начать переговоры о мире.

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