Лавров назвал «наездом» реакцию Японии на визит Путина на Курилы

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «наездом» реакцию Токио на визит президента России Владимира Путина. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Япония «путем таких наездов» на Россию пытается отвлечь внимание от «своей откровенно агрессивной милитаристской линии».

17 августа Лавров заявил, что Япония перешла черту приличий в своих заявлениях о поездке Путина на Курильские острова. Он отметил, что с вызванным в МИД РФ послом Японии в Москве Акирой Мутой планируется провести разговор о поведении японского руководства в связи с визитом Путина на Итуруп и о том, как дипломат должен строить свою работу в стране пребывания, уважая и ее законы, и те процедуры, которые существуют для работников диппредставительств в России.

13 августа Путин совершил первый в истории рабочий визит на Курильские острова, посетив Итуруп — крупнейший остров гряды. После этого премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила Москве протест и заявила, что это «задело чувства японского народа».

Ранее США поддержали претензии Японии на Курилы после визита Путина.