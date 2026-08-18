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Политика

Трамп заявил, что никаких переговоров с Ираном нет

Трамп заявил, что США и Иран не ведут и не планируют новые переговоры
Saul Loeb/Pool via Reuters

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что США и Иран не ведут переговоры и не планируют проведение новых переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Переговоров или контактов с Исламской Республикой Иран не ведется и не запланировано», — поделился Трамп.

18 августа официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщал, что Катар допускает возможность заключения нового соглашения между США и Ираном, которое позволит полностью завершить конфликт на Ближнем Востоке.

По его словам, задача стран региона сейчас состоит в том, чтобы снова добиться прекращения огня, остановить эскалацию и вернуть стороны к переговорам.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Тегеран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. Исламская Республика так же обвинила американских военных в нанесении ударов.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова оказать содействие по деэскалации конфликта и установки стабильности в регионе.

Ранее в США заявили, что «разбомбят Оман к чертям», если он помешает урегулированию в регионе.

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