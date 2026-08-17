Султан Брунея лишил свою невестку всех титулов

Султан Брунея Хассанал Болкиах лишил свою невестку всех титулов за неподобающее поведение. Об этом сообщает портал People.

По информации издания, обстоятельства, при которых султан принял соответствующее решение, до конца не ясны. Авторы публикации пишут, что 33-летняя Пенгиран Раабиатул Адавиях своими действиями «запятнала доброе имя монархии и продемонстрировала неуважение к султану Хассаналу Болкиаху». При этом каких-либо подробностей они не приводят.

Женщина является женой принца Абдула Малика — четвертого претендента в очереди на престол Брунея. Они поженились в 2015 году и воспитывают четырех дочерей-принцесс. Девочки сохранили свои титулы и место в очереди престолонаследия.

17 июня президент России Владимир Путин встретился с султаном Брунея Болкиахом на полях саммита Россия — АСЕАН.

Болкиах неоднократно посещал Россию как с официальными визитами, так и для участия в международных форумах. Путин, в свою очередь, побывал в Брунее в 2000 году во время саммита АТЭС. Последняя встреча лидеров состоялась в 2018 году на саммите Россия — АСЕАН в Сингапуре.

Ранее султан Брунея пригласил Путина посетить страну в удобное время.