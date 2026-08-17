Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

В МИД заявили, что Запад допускает любые действия Украины против России

Мирошник: Запад допускает любые действия Киева в террористической войне с РФ
Евгений Одиноков/РИА Новости

Запад допускает «применение любых действий» Украины против России на фоне продолжающихся террористических ударов Киева по территории РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя атаку ВСУ на Белгородскую область, в результате которой погибли шесть человек.

«Западники, которые благословили Киев на такого рода действия, не предпринимают никаких шагов для того, чтобы призвать Киев к ответу. Они допускают применение любых действий, которые позволяют Киеву убивать гражданское население, разрушать гражданскую инфраструктуру [России]», — подчеркнул дипломат.

В таких условиях, указал Мирошник, России необходимо усиливать военное давление на Украину, продолжая удары по логистическим центрам, связанным с ВСУ, а также по портовой инфраструктуре, разрывая цепочки поставок оружия и боеприпасов для нужд украинской армии.

«Разрыв этих цепочек и даст возможность военного давления [на Киев]», — отметил он.

17 августа шесть человек погибли в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Шуваева, украинские военные обстреляли ракетами село Колосково Валуйского округа. Шесть человек погибли на месте. Еще четыре человека пострадали, в том числе 14-летний ребенок.

Ранее ВСУ впервые применили британские дроны для ударов вглубь России.

 
Теперь вы знаете
Собаки гибнут после прививки «Мультикан-8»? Что известно о скандале с вакцинацией питомцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!