В МИД заявили, что Запад допускает любые действия Украины против России

Запад допускает «применение любых действий» Украины против России на фоне продолжающихся террористических ударов Киева по территории РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя атаку ВСУ на Белгородскую область, в результате которой погибли шесть человек.

«Западники, которые благословили Киев на такого рода действия, не предпринимают никаких шагов для того, чтобы призвать Киев к ответу. Они допускают применение любых действий, которые позволяют Киеву убивать гражданское население, разрушать гражданскую инфраструктуру [России]», — подчеркнул дипломат.

В таких условиях, указал Мирошник, России необходимо усиливать военное давление на Украину, продолжая удары по логистическим центрам, связанным с ВСУ, а также по портовой инфраструктуре, разрывая цепочки поставок оружия и боеприпасов для нужд украинской армии.

«Разрыв этих цепочек и даст возможность военного давления [на Киев]», — отметил он.

17 августа шесть человек погибли в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Шуваева, украинские военные обстреляли ракетами село Колосково Валуйского округа. Шесть человек погибли на месте. Еще четыре человека пострадали, в том числе 14-летний ребенок.

Ранее ВСУ впервые применили британские дроны для ударов вглубь России.