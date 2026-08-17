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Политика

В Совфеде рассказали о возможности «конструктивного разговора» с США по Украине

Сенатор Карасин: ничто не помешает переговорам России и США по Украине
Павел Бедняков/РИА Новости

Ничто не может помешать конструктивным переговорам России и США по Украине, однако Вашингтон и Киев должны действовать «продуманно и серьезно». Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, отвечая на вопрос о возможности возобновления челночной дипломатии Соединенных Штатов по решению на Украине.

«Условия для конструктивного разговора есть всегда. Ничто не может помешать конструктивному разговору, если желание действительно продуманно и серьезно», — подчеркнул дипломат.

До этого бывший помощник президента США Джорджа Буша-младшего по России Томас Грэм отметил, что Вашингтону необходимо вернуться к челночной дипломатии по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

По его словам, на данный момент нужно «преодолеть глубокие разногласия между Москвой и Киевом».

Ранее Трамп высказался об урегулировании российско-украинского конфликта.

 
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