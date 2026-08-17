Премьер-министра Латвии обвинили во лжи после заявления о дронах

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс солгал, когда заявил, что власти «забыли» приобрести боеприпасы для антидроновых систем. Об этом в ходе беседы с журналистами издания Delfi заявил бывший министр обороны республики Андрис Спрудс.

Как сказал экс-чиновник, тот факт, что закупленные беспилотники-перехватчики поступили без необходимой взрывчатки, совершенно естественен.

«Ничего не было забыто. <...> Ведь они поступили как дроны-перехватчики без взрывчатки, пока решался вопрос о ее [пригодности]», — пояснил Спрудс.

По его словам, глава правительства Латвии умышленно «распространяет дезинформацию».

12 августа Кулбергс рассказал, что власти приобрели оборудование для противодействия беспилотникам, но о боеприпасах якобы «забыли». При этом премьер-министр не стал раскрывать детали, в том числе решив не называть ведомство, которое было ответственно за закупку антидроновых систем. Он добавил, что официальная Рига пока не может обнародовать всю информацию об инцидентах с беспилотниками и оборонных возможностях республики, поскольку вопрос находится в проработке.

Ранее в Латвии после объявления воздушной тревоги сбили беспилотник.